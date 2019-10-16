Футбол

ЧемпионатЧемпионатАлександер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии. 21-летний футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Игрока «Ливерпуля» включили в Книгу рекордов Гиннесса

Metaratings05:29

Защитник «Ливерпуля» попал в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru03:59

Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа

Чемпионат03:38

Футболист «Ливерпуля» обновил рекорд Книги Гинесса

Вести.Ru03:58

Футболист «Ливерпуля» занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Sport24.ru02:35

Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Soccer.ru01:36

Игрок «Ливерпуля» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Матч ТВвчера в 23:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:20, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

RT на русском 10:09
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 11:59
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Экономика

ЛУКОЙЛ направляет на дивиденды весь свободный денежный поток

16 октября совет директоров российского нефтяного концерна "Лукойл" принял решение направить все свободные финансовые средства на выплату дивидендов.
МонаВиста 10:18
Политика

В Госдуме предложили проверять сотрудников Росгвардии на полиграфе

На рассмотрение Государственной Думы направлен законопроект, в котором предлагается при приятии на службу в Росгвардию ввести проверку на полиграфе.
Российская газета 06:19
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева не явилась в суд

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Пятый канал вчера в 05:47
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Общество

Суд вернул компании по аренде автомобилей иск к ФБК на 1 млрд рублей

Из-за акций протеста, прошедших в июле и в августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски к ФБК и оппозиционерам.
Ведомости 10:34
Общество

Российских детей защитят от падений из окон

По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.
Lenta.ru 05:14
Шоу-бизнес

Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги

Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Общество

Росавиация выдала S7 разрешение на полеты в Грузию

Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Экономика

Депутаты «развернули» предложения по «альткотельной» на доработку

15 октября на заседании комитета по ЖКХ в региональном парламенте депутаты в очередной раз обсуждали вопрос о переходе Ульяновска в ценовую зону теплоснабжения по методу "альтернативной котельной".
Ульяновск онлайн 09:11
Политика

США не ставят предварительных условий для переговоров с Ираном

Как ранее писал News.ru, США провели секретную кибероперацию против Ирана в ответ на серию атак на саудовские нефтяные объекты, ответственность за которые Вашингтон возлагает на Тегеран.
News.ru 11:14
Гаджеты

Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11

Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика

Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине

Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru 07:25
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Гаджеты

Samsung выпустила бета-версию Android 10 для смартфонов Galaxy S10

Компания Samsung выпустила бета-версию операционной системы Android 10 для смартфонов линейки Galaxy S10.
REGNUM 14 октября в 06:58
Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

«Хочу ещё раз подчеркнуть: предложения по улучшению финансового состояния оборонных предприятий должны быть в первую очередь ориентированы на решение задач, связанных с диверсификацией производства», — цитирует его РИА Новости.
RT на русском 10:42
Наука

В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц

SciencePop вчера в 01:20
Гаджеты

Samsung анонсировал смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами

Смартфон будет отличаться от предыдущих моделей выступом вверху экрана, на котором будут расположены фронтальная камера, разговорный динамик, сенсор приближения и другие датчики.
Planet Today 09:24
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили церемонию WellChild Awards

Накануне вечером Меган и Гарри посетили церемонию WellChild Awards, которая прошла в Лондоне.
Salt Mag 05:41
Авто

Обновленный Renault Captur добрался до дилеров

Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:56
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное