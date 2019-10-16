Футбол
ЧемпионатАлександер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесcа
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщается на официальном сайте премии. 21-летний футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по количеству голевых передач среди защитников.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Шоу-бизнес
Цискаридзе узнал о предполагаемом внебрачном сыне
19-летний Тимур Акперов Заур оглы объявил себя сыном знаменитого артиста балета. Весть уже передали Николаю Цискаридзе.
Дни.ру 14 октября в 11:47
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Происшествия
Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Известия 06:13
Происшествия
В Архангельске возбудили уголовное дело из-за попытки самосуда
Против инициаторов самосуда возбудили уголовное дело по пп. «а», «в»,«г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
РБК 06:34
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы
Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Политика
Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне
Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Гаджеты
Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
Американский технологический гигант Google представил новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL в трех цветах корпуса – черном, белом и оранжевом.
UfacityNews.ru вчера в 16:04
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет отвод сил в Донбассе только после семи дней тишины.
РИА Новости 06:27
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 14 октября в 05:47
Футбол
Соболев: «Чтобы вызвали в сборную, нужно работать, а есть вообще не нужно»
Форвард сборной России и самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в интервью для Российской Премьер-лиги рассказал о том, как получил вызов в сборную и как прошел первый сбор с национальной командой.
Bobsoccer 05:55
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Экономика
Новая угроза для Штатов: Россия хочет создать «зерновую ОПЕК»
По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса, в прошлом году глобальный экспорт пшеницы достиг 190,6 миллиона тонн, из которых на российские поставки пришлось 23,1%. А суммарно упомянутые Гордеевым потенциальные члены "зерновой ОПЕК" контролируют 65,7% рынка.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Муж Лолиты на протяжении года содержал любовницу на деньги супруги
Друг Лолиты Милявской сообщил, что пятый муж исполнительницы в течение года изменял ей содержал любовницу на деньги знаменитой супруги.
Амур.инфо 02:58
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Кино
Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах
Николь Кидман сделала ставку на элегантность. Ее брючный костюм больше напоминал офисное решение.
Wday.ru вчера в 08:45
Общество
Тысячи митингующих начали марш на Барселону
Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.
РИА Новости 05:45
Наука
В Крыму открыт новый вид насекомых
В Крыму открыт новый биологический вид насекомого, которому присвоили имя профессора Крымского федерального университета, доктора биологических наук и академика Российской академии естествознания Константина Ефетова.
Российская газета 04:45
Армия и оружие
Минобороны России показало карту расстановки сил в Сирии
Дождь вчера в 13:26
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Daily-Motor.Ru 03:04
Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Политика
В Кремле прокомментировали слова Суркова о «путинизме»
По словам помощника президента, «путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Rambler News Service 14 октября в 07:25
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Экономика
«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба
Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба.
Ведомости 01:29
Общество
Снова вместе: Дженнифер Энистон собрала «Друзей» для фото в Instagram
На первой фотографии в Instagram Дженнифер Энистон предстала со всеми коллегами по сериалу «Друзья» — Кортни Кокс, Мэттом ЛеБланом, Лизой Кудроу, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером.
Кубань 24 02:58
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
РБК 14 октября в 12:49
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
Матч ТВ вчера в 07:31