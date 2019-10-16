Футбол

Soccer.ruSoccer.ruАлександер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В сезоне-2018/19 защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сделал 12 результативных передач в Премьер-лиге. Это достижение является рекордом среди защитников по количеству ассистов за один сезон АПЛ. Тем самым футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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