Футбол
Soccer.ruАлександер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса
В сезоне-2018/19 защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд сделал 12 результативных передач в Премьер-лиге. Это достижение является рекордом среди защитников по количеству ассистов за один сезон АПЛ. Тем самым футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса.
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