с чего всё началось

Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.

Общество Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. 35

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 264

Шоу-бизнес Анна Семенович показала своих родителей Анна Семенович планирует родить двоих детей. Певица не боится беременеть после 40 лет. 2

Шоу-бизнес Меган Фокс заметили с известным рэпером Некоторые издания сообщают, что супруг Меган Брайан Остин Грин так же перестал носить обручальное кольцо.

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 65

Здоровье Курский врач рассказал о том, как считают жертв коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными. 9

Здоровье В Пензенской области доначислили выплаты медработникам В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей. 49

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон определила свое любимое свадебное фото К удивлению британцев выяснилось, что Кейт Миддлтон больше всего любит фотографию, на которой она запечатлена одна, без своего жениха, сообщает Express.

Общество В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах. 69

Политика Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. 191

Происшествия Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области. 53

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 381

Кино Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.