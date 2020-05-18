Происшествия
КоммерсантъАлександр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
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с чего всё началось
В следующую среду, 27 мая, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении нескольких судей.Право.ру05:10
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