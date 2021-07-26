Водителям в РФ назвали вредные для двигателя автомобиля обороты

В результате исследования, специалисты сошлись во мнении, что наиболее благоприятно на двигателе сказываются поездки на средних оборотах - от 2,5 тысяч до 4 тысяч оборотов в минуту.