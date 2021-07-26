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Общество

Александр Беглов: Пулково к 2025 году сможет принимать до 30 млн пассажиров в год

Власти Петербурга планируют запустить скоростную электричку от Балтийского вокзала до аэропорта Пулково в 2024 году.
Город+
Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о проектах развития пулковского и левашовского аэропортов.
Фонтанка.Ру
В числе прочих нововведений ближайших лет — скоростная электричка до Пулково.
АБН
Реализация проекта по развитию Пулково, осуществляемая при поддержке правительства России, позволит к 2025 году вывести воздушные ворота Северной столицы в число крупных аэропортов Европы с объемом до 30 миллионов пассажиров в год.
Телеканал Санкт-Петербург

Подробнее о событии

Новый терминал аэропорта «Пулково» сделает его одним из крупнейших в Европе

РИА Новости07:15

Беглов назвал Путину условие запуска электрички до Пулково

DP.RU08:43

Беглов заявил, что новый терминал Пулково сделает аэропорт одним из крупнейших в Европе

78.ru07:48

Беглов запросил у Путина федеральные средства на подвоз пассажиров к петербургским аэропортам

Фонтанка.Ру07:34

«В ближайшие пять лет вырастут число пересадок и трафик». Урбанист – о возведении второго терминала аэропорта Пулково

Петербургский дневник12:46

Александр Беглов: Пулково к 2025 году сможет принимать до 30 млн пассажиров в год

Телеканал Санкт-Петербург08:06

Скоростную электричку от Балтийского вокзала до Пулково планируют запустить в 2024 году

Город+07:51
Интересное

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве семьи отставного адмирала в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Петербурге и поставил его на контроль центрального аппарата.
ТАСС06:29

Россияне Бондарь и Минибаев завоевали бронзовые медали в прыжках в воду с вышки на ОИ-2020

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в синхронной вышке 10 м. Результат российских спортсменов — 89,64.
Чемпионат02:59

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Lenta.ru11:40

Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал с семьей из Белоруссии

Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из страны вместе с семьей, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».
Lenta.ru13:10

ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.
ТАСС03:56

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Отказ мировой экономики от углеводородов может отрицательно сказаться на ВВП России, считает специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ09:53

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в понедельник объявят о договоренности, согласно которой американская боевая миссия в республике завершится до конца 2021 года.
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OAnewsвчера в 16:30

Минздрав разрешил испытания вакцины от Biocad

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РБК13:09