Реализация проекта по развитию Пулково, осуществляемая при поддержке правительства России, позволит к 2025 году вывести воздушные ворота Северной столицы в число крупных аэропортов Европы с объемом до 30 миллионов пассажиров в год.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве жены и сына отставного контр-адмирала Леонида Лобанова в Петербурге и поставил его на контроль центрального аппарата.
Проект музейного комплекса Зои Космодемьянской в деревне Петрищево в Рузском городском округе Подмосковья вошёл в список претендентов на престижную премию World Architectural Festival, которую называют архитектурным «Оскаром».
Итальянские ученые обнаружили новую долгосрочную проблему у переболевших COVID-19, которая заключается в возникновении гипергликемии (повышении уровня сахара) в течение нескольких месяцев после заражения.
Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из страны вместе с семьей, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.
Отказ мировой экономики от углеводородов может отрицательно сказаться на ВВП России, считает специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Российский ученый Ирина Утепова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась последними результатами разработки вещества, которое в перспективе может способствовать эффективному противостоянию болезни Альцгеймера.
Минздрав выдал петербургской компании Biocad («Биокад») разрешение на проведение в России клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.