Политика

КоммерсантъКоммерсантъАлександр Беглов провел ротацию подчиненных

В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой. Она возвращается в полпредство президента в СЗФО, где ранее работала при господине Беглове.
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с чего всё началось

Совершаева возвращается в полпредство. В Смольный приходит замминистра просвещения Ирина Потехина

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева возвращается на работу в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили 25 ноября на совещании в Смольном. Одновременно в Смольный приходит заместитель министра просвещения Ирина Потехина.
Фонтанка.Ру07:08

Подробнее о событии

«Не волнуйтесь»: глава телеканала «Санкт-Петербург» высказался о предстоящей работе с Потехиной

АБН11:37

Любовь Совершаева перейдет на работу в полпредство СЗФО

Телеканал Санкт-Петербург10:33

Беглов: вице-губернатор Совершаева перейдет на работу в полпредство

78.ru07:12

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уходит из Смольного

КП - Санкт-Петербург07:53

Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

ТАСС07:37

Совершаева сделала своё дело, Совершаева может уйти

Фонтанка.Ру11:36

Любовь Совершаева озадачила политологов

Петербургский дневник09:01
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Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском 13:23
Происшествия

В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски

Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Известия 12:59
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 25 ноября, состоялся телефонный разговор, сообщили в Кремле.
Известия 15:13
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
ТАСС 03:23
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел в виду ничего плохого, когда назвал Калининградскую область «своей» и указал на ответственность Минска за этот регион с советских времен, заявил РБК губернатор области Антон Алиханов.
РБК 13:01
Происшествия

В Дрездене из музея украли драгоценности на сотни миллионов евро

Коммерсантъ 08:59
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия 14:09
Игры

Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер

Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.
NewInform 11:14
Общество

Совфед утвердил закон о предустановке российского софта на гаджеты

Сенаторы одобрили законопроект, обязывающий производителей предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на гаджеты, предназначенные к продаже в России, сообщается на сайте Совета Федерации.
РБК 10:54
Экономика

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
РБК 14:51
Политика

На Украине оценили возможность военной агрессии со стороны России

Глава украинского Генштаба Руслан Хомчак прокомментировал возможность военной агрессии со стороны России.
RT на русском 10:36
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 15:09
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM 12:40
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

В этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, и София Михайловна — в их числе.
Вести.Ru 07:08
Кино

В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru вчера в 12:07
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Культура

Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта «Х-Фактор»

ТВ Центр 04:21
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
РИА Новости 14:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости 12:17
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Вести.Ru 10:04
Политика

Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение

Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
ГЛАС.RU 14:22
Общество

Умер советский писатель и диссидент Михаил Хейфец

В Иерусалиме в возрасте 85 лет скончался советский писатель и диссидент Михаил Хейфец.
RT на русском 14:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Наука

Искусственный интеллект сможет определить эффект иммунотерапии

МедиаПоток 02:44
Происшествия

Подозреваемого в нападении на детского врача в Пскове задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы, сообщает пресс-служба областного управления СК.
РИА Новости 12:24
Футбол

Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»

В список не попал лидер команды Тайсон.
Soccer.ru вчера в 10:17
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
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