Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева возвращается на работу в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили 25 ноября на совещании в Смольном. Одновременно в Смольный приходит заместитель министра просвещения Ирина Потехина.

с чего всё началось

В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой. Она возвращается в полпредство президента в СЗФО, где ранее работала при господине Беглове.

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