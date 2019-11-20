Политика
КоммерсантъАлександр Беглов провел ротацию подчиненных
В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой. Она возвращается в полпредство президента в СЗФО, где ранее работала при господине Беглове.
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Экономика
«ФК Открытие» может продать весь свой пакет акций Qiwi
Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин зарегистрировали для продажи 23,4 млн американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, что соответствует 23,4 млн акций класса В, сообщила компания.
Армия и оружие
В Донбассе прошли танковые учения ВСУ
В Донбассе прошли военные учения танковых подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения вместе с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенного с военного космодрома в Плесецке.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Единоборства
Александр Емельяненко заявил, что в России нет тех, кто бы победил его
Думаю, в России нет тех, кто победил бы меня, — цитирует Емельяненко sports.ru.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Политика
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже
Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Наука
Ученые научились «зеленому» синтезу аммиака
Ученые извлекли из-подо льда в Антарктиде керн возрастом 2 млн лет.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Здоровье
В Челябинской области фельдшеры отказались от забастовки
Сотрудники скорой помощи, недовольные низкими зарплатами, решили устроить итальянскую забастовку, то есть работать строго на одну ставку.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Футбол
Жена Семака объяснила решение усыновить темнокожего ребёнка и ответила критикам
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
Наука
Редкий распад D-мезона уложился в предсказания Стандартной модели
Физикам впервые удалось с достаточной систематической значимостью обнаружить канал распада D-мезона с участием тау-лептона (таона).
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50-100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Общество
В Госдуму внесли законопроект против уловок при оформлении кредитов
Законопроектом вводится запрет на включение в договор по кредиту пунктов, согласно которым заёмщик может ознакомиться с индивидуальными условиями кредитования на сайте кредитора, без раскрытия этих условий в самом договоре.
Шоу-бизнес
Волочкова получила травму в купели
Анастасия Волочкова показала поклонникам фото травмы, полученной после неудачного купания в купели после бани, сообщает «Комсомольская правда».
Технологии
Россияне заплатят 50 млрд рублей за телеканалы в интернете
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует от россиян расходов в 50 млрд рублей.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Первый канал вырезал из эфира шутку Светлакова о Гусмане
Была вырезана шутка команды «Уральские пельмени», адресованная члену жюри Юлию Гусману.
Происшествия
В доме обвиняемого в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии прошли обыски
Правоохранители провели обыски по делу об убийстве главы Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Авто
Стартовали продажи Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ объявил об официальном старте продаж Lada Vesta с долгожданной связкой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.). Это случилось спустя ровно четыре года после начала продаж модели.