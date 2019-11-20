Политика

КоммерсантъКоммерсантъАлександр Беглов провел ротацию подчиненных

В Смольном объявили о кадровых перестановках Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал уход главы администрации города и первого вице-губернатора Любови Совершаевой. Она возвращается в полпредство президента в СЗФО, где ранее работала при господине Беглове.
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Вице-губернатор Петербурга Совершаева вернется работать в полпредство

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