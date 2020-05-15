В пятницу, 15 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в "Ленэкспо", на условия в котором ранее пожаловались пациенты.

Беглов посетил госпиталь в «Ленэкспо» после жалоб пациентов

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Финансы Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5% Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня. 11

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Теннис ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) продлила приостановку турниров до 31 июля в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.

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Политика США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости. 2

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 6

Происшествия Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть. 95