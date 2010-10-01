Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАлександр Бубнов: «Ни одна из задумок Тедеско не сработала»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
2 фото
Полагаю, «Рубин» такими тактическими ухищрениями Тедеско удивить не мог, так как банально не знал, в какой футбол играет соперник. Пожалуй, ничейный исход стоит назвать удачей для «Спартака».
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Футболист
Советский футболист, защитник. Выступал за сборную СССР. Известен по выступлениям за московские футбольные клубы: «Динамо» и «Спартак». Мастер спорта, мастер спорта международного класса. Состоял в КПСС. Аналитик в газетах «Известия», «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», в еженедельнике «Футбол» и других российских изданиях. Являлся участником передачи «Футбол.ru» на телеканале «Россия-2», в которой вёл рубрику «Экспертиза». Выступает в качестве футбольного эксперта и комментатора на интернет-портале Sportbox.ru. Вёл программу «Футбольные хроники» на радио «Русская служба новостей» вместе с Юрием Севидовым...
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