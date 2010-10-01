Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАлександр Бубнов: «„Спартак“ стал сбалансированнее, „Арсенал“ заставил „Краснодар“ играть от обороны»

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Связываю это с тем, что «Спартак» для «Урала» — раздражитель, плюс Дмитрий Парфенов хорошо знает стиль игры москвичей. «Арсенал» — «Краснодар» — 1:2 «Краснодар» начал очень хорошо, забил два мяча, и казалось, что может быть разгром.
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