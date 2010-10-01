Футбол
Sportbox.RUАлександр Бубнов: «„Спартак“ стал сбалансированнее, „Арсенал“ заставил „Краснодар“ играть от обороны»
Связываю это с тем, что «Спартак» для «Урала» — раздражитель, плюс Дмитрий Парфенов хорошо знает стиль игры москвичей. «Арсенал» — «Краснодар» — 1:2 «Краснодар» начал очень хорошо, забил два мяча, и казалось, что может быть разгром.
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Шоу-бизнес
Звезда k-pop Гу Хара найдена мертвой в Сеуле
Политика
Порошенко рассказал об обещании Джулиани
Экс-президент Украины Петр Порошенко поведал о всех обещаниях, которые ему давал адвокат американского президента Руди Джулиани во время их встреч.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Авто
С 2020 года в России повысятся цены на автомобили
Больше всего подорожают легковые автомобили, так как платежи на них вырастут на 110,7%. Дополнительные расходы с 1 января 2020 года также предусмотрены при покупке импортного автомобиля, а также машины, собранной в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Первый канал вырезал шутку Светлакова
В эфир Первого канала не вышла шутка команды «Уральские пельмени» о постоянном члене жюри КВН Юлии Гусмане.
Политика
Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений
Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Энергетика
На Сахалине появился бензин по 70 рублей за литр
На одной из АЗС Южно-Сахалинска водители обнаружили бензин АИ-98 стоимостью 70 рублей за литр.
Общество
На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг
В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Происшествия
Появилось видео аварии с детским омбудсменом Украины
Появилось видео страшной аварии, в которую попал детский омбудсмен Украины Николай Кулеба и два его сына.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей «мемом» в ООН
Глава МИД РФ посвятил текст 100-летию со дня рождения представителя СССР при ООН Олега Трояновского.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Шоу-бизнес
Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж
Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 презентовали в России
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новый снимок матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала в Instagram ранее не опубликованный снимок своей матери.
Авто
Новый Nissan X-Trail проходит финальные испытания
Четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail проходит последние доводочные испытания.
Футбол
В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба
Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Романом Абрамовичем.
Происшествия
Пилот вылетевшего из Москвы самолета умер после экстренной посадки
Космос
Преемник робота «Федора» получил имя «Артем»
Экономика
Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд
Французская транснациональная компания LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) и американский ювелирный гигант Tiffany & Co заключили соглашение, согласно которому LVMH купит Tiffany, заплатив за каждую акцию по $135 «живыми» деньгами.
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 1:0
В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов».
Экономика
МТС продаст свой бизнес на Украине
Компания МТС заключила соглашение с OOO Telco Solutions and Investments, которое юридически обязывает продажу телекоммуникационного бизнеса на Украине.
Политика
Кремль не заметил роста протестной активности в России
Российские власти не считают, что в стране в 2019 году увеличилась протестная активность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.