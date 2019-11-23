РПЛ

Советский спортСоветский спортАлександр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию

У Сочи есть шанс поправить плачевную ситуацию, но поставлю все же на хозяев.
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«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Чемпионат02:20

«Уфа» — «Сочи». Видеотрансляция

Sport24.ru02:00

Александр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию

Советский спорт01:29

«Уфа» — «Сочи»: создаст ли проблемы аутсайдер?

Все про Спорт рувчера в 08:01

Программа 17-го тура чемпионата России по футболу завершится четырьмя играми в воскресенье

ТАСС Спортвчера в 16:13

«Уфа» – «Сочи». 24.11.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 13:10

Уфа - Сочи 24 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 17 тура чемпионата России по футболу РПЛ

КП - Кубань02:00
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Авто

Названы главные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях

Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Автоновости дня 22 ноября в 22:33
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Теннис

Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»

GoTennis.ru вчера в 11:41
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru 22 ноября в 11:31
Политика

Глава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил, что не собирался покидать должность из-за разногласий с президентом страны Дональдом Трампом по поводу «морского котика» Эдварда Галлагера, которому грозит исключение из элитного подразделения Сил специальных операций.
Коммерсантъ 01:30
Происшествия

Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Российская газета 01:38
Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
РИА Новости 02:56
Происшествия

Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
RT на русском вчера в 19:28
Армия и оружие

Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях

"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
РИА Новости вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Общество

Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
РИА Новости 00:39
Происшествия

СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи

РИА Новости вчера в 08:56
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Общество

В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России

РЕН ТВ 22 ноября в 14:55
Авто

Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю

Автоновости дня 01:53
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru 22 ноября в 10:59
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости вчера в 05:36
Авто

Tesla показала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила пикап Cybertruck. Он был презентован на сайте компании.
РЕН ТВ 22 ноября в 05:58
Происшествия

В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах

В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:16
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 22 ноября в 09:01
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Вести.Ru 01:59
Наука

Ученые назвали простой способ повышения самооценки

Кубанские новости вчера в 06:07
Футбол

Сарри: у Роналду есть небольшая проблема

Роналду не принимал участия в последнем матче «Ювентуса» с «Аталантой» (3:1). Во вторник команда Маурицио Сарри сыграет с мадридским «Атлетико» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 13:14
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»

REGNUM вчера в 03:02
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
Хоккей

Форвард «Колорадо» Ничушкин прервал безголевую серию из 91 матча в НХЛ

Газета.Ru вчера в 21:29
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