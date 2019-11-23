РПЛ
Советский спортАлександр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию
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Программа 17-го тура чемпионата России по футболу завершится четырьмя играми в воскресенье
ТАСС Спортвчера в 16:13
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Авто
Названы главные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Политика
США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет
К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Теннис
Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Глава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил, что не собирался покидать должность из-за разногласий с президентом страны Дональдом Трампом по поводу «морского котика» Эдварда Галлагера, которому грозит исключение из элитного подразделения Сил специальных операций.
Происшествия
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно
По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
Происшествия
Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
Происшествия
Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде
Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в штате Флорида. В результате инцидента погибли три человека.
Армия и оружие
Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях
"Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Общество
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
Происшествия
СК и полиция проверяют сведения о самоубийстве следователя МВД из Сочи
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Авто
Автоэксперт рассказал, как не дать «замерзнуть» автомобилю
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Авто
Tesla показала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила пикап Cybertruck. Он был презентован на сайте компании.
Происшествия
В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах
В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Происшествия
Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП
Наука
Ученые назвали простой способ повышения самооценки
Футбол
Сарри: у Роналду есть небольшая проблема
Роналду не принимал участия в последнем матче «Ювентуса» с «Аталантой» (3:1). Во вторник команда Маурицио Сарри сыграет с мадридским «Атлетико» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Хоккей