У Сочи есть шанс поправить плачевную ситуацию, но поставлю все же на хозяев.

Александр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию

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Политика США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Политика На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.

Политика Глава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил, что не собирался покидать должность из-за разногласий с президентом страны Дональдом Трампом по поводу «морского котика» Эдварда Галлагера, которому грозит исключение из элитного подразделения Сил специальных операций.

Происшествия Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.

Армия и оружие Источник: в РФ разработают тактику применения роботов в уличных боях "Предприятия оборонки проведут соответствующие совещания и к началу 2020 года представят свои предложения по тактике и способам применения роботов в боевых действиях в городской черте общевойсковой академии Вооруженных сил", - добавил источник.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Общество Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения "Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".

Единоборства Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Авто Tesla показала новый пикап Cybertruck Американская компания Tesla представила пикап Cybertruck. Он был презентован на сайте компании.

Происшествия В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Футбол Сарри: у Роналду есть небольшая проблема Роналду не принимал участия в последнем матче «Ювентуса» с «Аталантой» (3:1). Во вторник команда Маурицио Сарри сыграет с мадридским «Атлетико» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.