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Советский спортАлександр Бубнов: У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию
|9′
Ибрагим Цаллагов
|25′
Дмитрий Полоз
Даниил Фомин
|38′
|49′
Никита Бурмистров
Вячеслав Кротов
|50′
|50′
Миха Мевля
Никита Калугин
|56′
Дмитрий Полоз
Антон Заболотный
Александр Сухов
|60′
Оливье Тилль
Андрей Козлов
|65′
|77′
Александр Карапетян
Игорь Юрганов
Вячеслав Кротов
Андрес Вомбергар
|82′
Ловро Бизяк
Николай Гиоргобиани
|82′
Андрес Вомбергар
|85′
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
31
Беленов
33
Сухов
27
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
77
Алиев
74
Фомин
99
Козлов
8
Карп
32
Вомбергар
17
Гиоргобиани
19
Фролов
17
Мостовой
25
Новосельцев
45
Миладинович
26
Калугин
90
Шакуро
15
Цаллагов
5
Померко
18
Бурмистров
20
Юрганов
9
Заболотный
Сочи
Расстановка 5‑3‑2
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