Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUАлександр Бубнов: «„Зенит“ должен был сыграть с „Лейпцигом“ смелее»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
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Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Зенитом" (2:1).
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