Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 3-го тура Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Зенитом" (2:1).

Александр Бубнов: «„Зенит“ должен был сыграть с „Лейпцигом“ смелее»

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