Общество

ВедомостиВедомостиАлександр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Александр Друзь вернется в клуб после отстранения. Информация об этом размещена на его сайте. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет, уточняется в сообщении.
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Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

Известия09:10

Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

РЕН ТВ09:02

Обвинивший Друзя в попытке подкупа Бер ответил на его возвращение в ЧГК

РБК09:14

Александр Друзь вернется в игры "Что? Где? Когда?"

ТАСС08:36

Первый канал отреагировал на возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?"

Газета.Ru09:35

Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

РИА Новости08:40

28 сентября на Первом канале стартует осенняя серия игр «Что? Где? Когда?»

Северная неделя21 сентября в 12:58
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Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Политика

Путин распорядился профинансировать модернизацию армии Абхазии

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Известия 02:54
Общество

Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя

Российская газета 07:28
Футбол

ФК «Ростов» может принять освободившегося из колонии Павла Мамаева

Rostov.ru вчера в 07:40
Общество

Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила о ликвидации.
Газета.Ru 06:01
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Спорт

В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

"В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
Футбол

«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Sport24.ru вчера в 10:57
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Общество

Синоптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето

В скором будущем в Ростовской области потеплеет.
REGNUM 07:57
Происшествия

По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

РИА Новости 08:39
Спорт

Драчев ответил, как ситуация с РУСАДА повлияет на СБР

По заявлению Драчева, СБР каждый день получает информацию о ситуации WADA и РУСАДА, однако союз должен выполнять ту работу, которую вел изначально.
Нева Спорт 08:39
Наука

Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей

Китайскими учеными был обнаружен у 27-летнего пациента штамм кишечных бактерий, которые способны синтезировать алкоголь, опасный для печени человека.
Ugpressa.ru 21 сентября в 17:23
Шоу-бизнес

Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения

Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.
РИА Новости 05:38
Кино

Лидером российского проката стал фильм «Тайна печати дракона»

Ранее iReactor сообщал, что Джеки Чан принес свои извинения российским фанатам за то, что не смог приехать в Москву на премьеру российско-китайского фильма «Тайна печати дракона».
iReactor вчера в 19:46
Футбол

Скончался коммерческий директор «Урала»

«Урал» на своём официальном сайте сообщил об уходе из жизни коммерческого директора клуба Евгения Яковлева.
Чемпионат 09:12
Происшествия

В Польше из трубопровода «Дружба» произошла утечка нефти

В городе R 04:48
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
Происшествия

Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста

Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.
REGNUM 09:30
Политика

МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов

В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
REGNUM вчера в 22:29
Авто

Автомобили Ravon вернулись в Россию

Автомобили от компании Ravon еще полтора года назад покинули российский рынок. Узбекский автопроизводитель решил вернуться в Россию.
Территория новостей 21 сентября в 12:00
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Происшествия

Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила

Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Кино

«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия 00:37
Происшествия

Следствие попросило продлить арест Рауфу, Раулю и Руслану Арашуковым

В конце июня Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест Рауфа, Рауля и Руслана Арашуковых.
РБК 09:24
Политика

В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Шоу-бизнес

Наташа Королева занялась йогой в бикини

Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru 06:42
Теннис

Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru вчера в 11:01
Культура

Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске

НГС24 вчера в 20:14
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Александр Друзь
Инженер
Советский и российский участник телевизионных интеллектуальных игр. Магистр игры «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК. Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд достижений.
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