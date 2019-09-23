Александр Друзь вернется в клуб после отстранения. Информация об этом размещена на его сайте. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет, уточняется в сообщении.

Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

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