РПЛ
RT на русскомДюков заявил, что к работе Егорова есть вопросы
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы главы департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 13:40, Вашингтон
Политика
В ЕК оценили трёхсторонние переговоры по газу с Россией и Украиной
Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская сторона на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут введены новые требования ЕС.
RT на русском 12:05
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Политика
Клинцевич назвал претензии Эстонии к России об «оккупации» ничтожными
Претензии Эстонии к России юридически ничтожны и аморальны, Советский Союз вносил весомый вклад в экономическое развитие прибалтийских республик, заявил РИА Новости в среду член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
РИА Новости вчера в 16:05
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Армия и оружие
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
РИА Новости 10:59
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Происшествия
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов
Российская газета 10:10
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Здоровье
В России ожидается резкий скачок смертности от онкологии
Директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессор Алексей Масчан предупредил россиян о риске резкого скачка смертности от онкологических заболеваний в стране.
News.ru 17 сентября в 20:52
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия 17 сентября в 21:48
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
РИА Новости 07:07
Общество
Детектив из ФРГ пообещал назвать виновного в гибели MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш, который утверждает, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, готов раскрыть свои данные о трагедии.
Московский Комсомолец 11:59
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Музыка
За мат «Ленинграда» ответят организаторы концерта
Административное дело за организацию концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону, где со сцены звучала ненормативная лексика, возбуждено в отношении компании «Медиашоу», 19 сентября сообщили в управлении Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам журналистам ТАСС.
Красная весна 13:02
Экономика
В Мурманской области начали строить ветропарк
Право на строительство объекта ветрогенерации в Мурманской области ПАО «Энел Россия» получило в результате победы в тендере инвестиционных проектов.
REGNUM 12:56
Авто
В сети показали рестайлинг «Волги» ГАЗ-24 от Fiat
Как отметил Владимир Никитич Носаков, который в свое время был руководителем легкового производства ГАЗа, после информации о том, что «люксовой» версии «Волги» не ожидается из-за отказа в производстве мотора V6 ГАЗ 24-14, на предприятии решили использовать другой агрегат.
32CARS.ru 05:33
Спорт
Дина Аверина победила в упражнениях с булавами на чемпионате мира
Россиянка Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
РИА Новости 12:14
Общество
В выходные центр России ждет барическая «бензопила»
В Центральной части России в выходные ожидается похолодание, сильный ветер, интенсивные дожди и даже снег к концу воскресенья.
Российская газета 07:28
Наука
В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика
Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Политика
Путин признал ошибки при планировании импортозамещения в ОПК
Президент России Владимир Путин признал ошибки при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Известия 11:48
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39