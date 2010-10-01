Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Дюков: «Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА»

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Российский футбольный союз активно участвует в обмене опытом с УЕФА, ищет новые инструменты и возможности для реализации стратегии развития футбола.
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