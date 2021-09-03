Будьте в Плюсе

Александр Дюков рассказал об увеличении стоимости владения электромобилем в России

Также топ-менеджер напомнил о еще одном преимуществе автомобилей на традиционном топливе — более высокой энергетической плотности.
Автоновости дня
Глава «Газпром нефти» считает, что традиционные виды топлива из нефти будут использоваться еще долго, а переход на электромобили или машины на водороде займет продолжительное время.
РБК
Согласно инициативе, к 2024 году в России выпустят минимум 25 тысяч электромобилей и откроют более 9 тысяч зарядных станций.
Тарантас Ньюс
Следующим этапом станет увеличение числа работающих зарядных станций до 72 тысяч единиц и открытие минимум тысячи водородных заправок.
Автоновости дня

С чего всё началось

Дюков предсказал рост стоимости владения электромобилем
Глава «Газпром нефти» считает, что традиционные виды топлива из нефти будут использоваться еще долго, а переход на электромобили или машины на водороде займет продолжительное время.
РБК02:03

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Дюков предсказал рост стоимости владения электромобилем в России
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Глава «Газпром нефти» Дюков: стоимость владения электромобилем будет расти
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