Новый Isuzu D-Max AT35 имеет оригинальные колеса с шинами BFGoodrich внешним диаметром 35 дюймов, усиленную переднюю подвеску с амортизаторами Bilstein, увеличенный дорожный просвет и расширители колесных арок.
Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к осени, однако его достижение зависит от населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на марафоне «Новое знание».
В соответствии с подписанным соглашением, Tractebel в партнёрстве с бельгийским ядерным центром SKC-CEN и французской компанией Orano (бывшая AREVA) наладит производство плутония-238 на французском заводе Ла-Аг, где этот изотоп будет извлекаться из материала, полученного в ходе облучения мишени из нептуния-237 на бельгийском исследовательском реакторе BR2 в Моле.