Футбол

Советский спортСоветский спортАлександр Егоров: Меру наказания Федотова и Божовича определит КДК

Оренбург — Крылья Советов
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
18′
Паул Антон
27′
Максим Канунников
Филип Рогич
45′
Рикарду Алвеш
56′
63′
Паул Антон
71′
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
Филип Рогич
Артем Кулишев
76′
83′
Антон Зиньковский
Егор Голенков
89′
Сергей Рыжиков
Виталий Шахов
Джоэл Фамейе
89′
Тимур Аюпов
90′+3′
90′+3′
Александр Анюков
90′+6′
Александр Соболев
Артем Тимофеев
Что касается тренеров, то меру наказания будет определять КДК, до этого комментировать я не могу, приводит Р-Спорт слова Егорова. На 85-й минуте арбитр (Василий Казарцев) обязан был поставить пенальти (в ворота Крыльев Советов) и показать желтую карточку (Александру) Анюкову.
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