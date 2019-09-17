РПЛ
Bookmaker-ratings.ruАлександр Егоров: «Пенальти в ворота „Тамбова“ был назначен по делу»
Во втором тайме встречи был удален полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка. За шесть минут до удаления в ворота «Тамбова» был назначен пенальти, который не реализовал Федор Чалов.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Здоровье
Невролог рассказал, как пережить магнитную бурю и «барическую пилу»
Врач-невролог, психолог Андрей Крицкий в разговоре с "МИР 24" рекомендовал людям, которые остро реагируют на перемены погоды, избегать больших нагрузок.
РИА Новости 10:06
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском вчера в 07:39
Происшествия
Прерванный матч: на Ямайке молния ударила в футболистов во время игры
На Ямайке молния ударила в футболистов прямо во время матча, передает «МИР 24». Инцидент произошел на 82-й минуте встречи юношеских команд.
МИР 24 07:14
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Армия и оружие
Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи
Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.
ТК Звезда вчера в 21:10
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
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РИА Новости 16 сентября в 11:12
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Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Происшествия
В Канаде зафиксирован первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа
В Канаде зарегистрирован первый официальный случай тяжёлого заболевания лёгких, вызванного чрезмерной любовью к вейпу.
Life.ru 17:53
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Технологии
Искусственный интеллект поможет магазинам в РФ подстраивать ассортимент под покупателей
Система "умной" витрины — персонализации ассортимента товаров магазинов под каждого покупателя — появится в России уже в 2021 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы.
ПРАЙМ 20:20
Экономика
Минфин РФ подготовил новую пенсионную реформу
При новой системе, которую предлагает одобрить Минфин, жители РФ получат возможность финансировать свою накопительную пенсию за счет личного дохода.
Новый День вчера в 09:34
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
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Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения
Игорь Николаев опубликовал в своем аккаунте Instagram пост, в котором поздравил Лизу и Гарри Галкиных с днем рождения.
Территория новостей 12:00
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Футбол
ЦСКА отправился в Болгарию на матч с «Лудогорцем»
Игроки ЦСКА отправились в Болгарию на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем».
Чемпионат 03:19
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете российских Ту-160 над Балтикой
Национальная служба новостей вчера в 14:31
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Культура
HBO Max купил эксклюзивные права на «Теорию Большого взрыва»
Стриминговая платформа HBO Max приобрела эксклюзивные права на стриминг сериала "Теория Большого взрыва" на пять лет.
ИА InterMedia 10:33
Политика
Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы.
RT на русском 20:36
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Футбол
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07