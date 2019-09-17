РПЛ

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruАлександр Егоров: «Пенальти в ворота „Тамбова“ был назначен по делу»

Во втором тайме встречи был удален полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка. За шесть минут до удаления в ворота «Тамбова» был назначен пенальти, который не реализовал Федор Чалов.
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