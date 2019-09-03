РПЛ
Bookmaker-ratings.ruАлександр Егоров: «Пенальти в ворота „Тамбова“ был назначен по делу»
Во втором тайме встречи был удален полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка. За шесть минут до удаления в ворота «Тамбова» был назначен пенальти, который не реализовал Федор Чалов.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Политика
Болтон раскритиковал Трампа за его внешнюю политику
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал Дональда Трампа за его внешнюю политику.
Известия 18:56
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Футбол
Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты «ПСЖ» одержали крупную победу над «Реалом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru 16:52
Космос
К 2030 году планируется высадка российских космонавтов на Луну
Уже объявили тендер на исследования. Первая высадка российских космонавтов на Луне запланирована на 2030 год, говорил ранее Рогозин.
Vtambove.ru 15 сентября в 17:07
Финансы
Глава ФРС ответил на критику Трампа
Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Космос
Ледниковый период на Земле начался из-за столкновения астероидов
Падение температуры превратило воду в лед, что привело к глобальному падению уровня моря, где находилась большая часть живых организмов.В надежде пролить свет на таинственный период, ученые отправились на поиски улик в древние известняковые скалы, обнаруженные на юге Швеции и под Санкт-Петербургом.
Машины и Механизмы 15:27
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Общество
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Армия и оружие
Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе
Московский Комсомолец 07:04
Музыка
В Казахстане анонсировали новый клип певца Димаша
Новый клип на песню «Знай» анонсировал известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген.
REGNUM 01:26
Футбол
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Авто
Mercedes-Benz начинает производство электросамокатов E-Scooter
Выход на рынок E-Scooter от Mercedes-Benz ожидается в начале 2020 года.
Дни24 02:29
Шоу-бизнес
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
РИА Новости 15:00
Политика
Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Политика
Путин согласился с мнением о необходимости «ремонта выборной системы»
18 сентября, Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин согласился обсудить «ремонт» избирательной системы в стране, этот вопрос он обсудил на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщается на официальном сайте Кремля.
Моссовет 10:12
Игры
Игроки Red Dead Online нашли зомби
Игроки Red Dead Online встречают в игре зомби.
CyberSport.ru 18:24
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Врач отметил, что после нее требуется дополнительное лечение — лучевая терапия и химиотерапия.
РБК 14:57
Происшествия
Умер массажист, обвинивший Кевина Спейси в сексуальных домогательствах
В США умер массажист, который подал иск в суд на актера Кевина Спейси, обвинив того в совершении в 2016 году сексуальных преступлений, передает телеканал NBC со ссылкой на заявление суда.
РИА Новости 18:33
Футбол
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли по УДО
Футболистов отпустили из исправительной колонии в Белгородской области, также на свободу вышел брат Александра Кокорина — Кирилл.
ТагилСити.ру вчера в 04:32
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22