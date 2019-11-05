РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»

После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах. Вилков дал футболистам побороться, в итоге теперь многие недовольны тем, что не было желтых карточек.
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Егоров: «Вилков правильно удалил Бийола. Арбитр провел игру „Зенит“ — ЦСКА на хорошем уровне»

Sport24.ru05:20

«Зенит» — ЦСКА, почему судьи VAR трактуют одинаковые эпизоды по-разному

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Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»

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«Удар Азмуна шипами в ногу Облякова? Ну, бывает». Глава судей Егоров – о скандале в Петербурге

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«Сыграл шипами в ногу? Бывает». Егоров объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна

Sportbox.RU05:27

Егоров: Вилков бесспорно провел игру «Зенит» - ЦСКА на хорошем уровне

РИА Новости05:39
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«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»

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По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
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На 8 км дублёра Сибирского тракта лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и Chevrolet Aveo.В результате серьёзные травмы получили все участники аварии: супруги 43 и 45 лет, ехавшие в Nissan, и молодые люди на Chevrolet.
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Синоптики предупредили о температурных рекордах в центральной России

Серия температурных рекордов ожидается в Центральном федеральном округе и Черноземье.
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Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
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Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября

Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
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Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны

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В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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В Приморье возобновили погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

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В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
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