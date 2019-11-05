РПЛ
Спорт-ЭкспрессАлександр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
После игры Виктор Михайлович Гончаренко сказал, что нужно дать игрокам побороться в таких матчах. Вилков дал футболистам побороться, в итоге теперь многие недовольны тем, что не было желтых карточек.
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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В армии Украины появятся подразделения военной полиции
Подразделения военной полиции существуют в армиях многих стран, в их функции входят поддержание правопорядка в рядах вооруженных сил, патрулирование военных объектов и обеспечение безопасности в зоне применения войск.
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Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
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Меркель рассказала, чем собиралась заняться на пенсии в ГДР
Армия и оружие
США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
Политика
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Армия и оружие
Разведчики Донбасса поздравили ВСУ точным ракетным ударом
Опубликованы кадры, на которых разведчики одного из армейских подразделений Республик Донбасса наносят удар из ПТУР по позициям украинских оккупантов.
Политика
Комитет Генассамблеи ООН одобрил три российских проекта резолюций
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал три российских проекта резолюции.
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Определились соперники Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP
Испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и представитель Германии Александр Зверев стали соперниками российского теннисиста Даниила Медведева по Итоговому турниру ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов).
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Армия и оружие
The New York Times: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
В Ливию за последние шесть недель прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК «Вагнер».
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
Футбол
«Зенит» проиграл «Лейпцигу» в матче Лиги чемпионов
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве.
Общество
Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину
Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.
Общество
В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси
Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Путешествия
В Турции предложили ввести налог на проживание туристов
В 2020 году в Турции могут ввести новый налог, который обяжет всех туристов платить за проживание в отелях.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Футбол
«Ливерпуль» проведет два матча за два дня в декабре
Стало известно, что «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой» 17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги, информирует пресс-служба турнира.
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с их профессиональным праздником
Общество
На Украине выставили караул в гитлеровской форме у памятника красноармейцам
Накануне 76-й годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков в курортном поселке Ворзель в Киевской области в караул поставили молодых людей в форме германского вермахта.