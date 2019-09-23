РПЛ
Петербургский дневникАлександр Егоров посоветовал зенитовцу Маку подкачать пресс
Руководитель российских футбольных судей Александр Егоров прокомментировал положение «вне игры» у зенитовца Роберта Мака, из-за которого в субботу был не засчитан шестой гол в ворота «Рубина» в исполнении Артема Дзюбы.
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Политика
В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
21 сентября Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 09:44
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
Амнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
Отмечается, что в марте 2017 года декларация Израйлита была изъята в налоговой службе Федеральной службой безопасности (ФСБ), а затем приобщена к уголовному делу об отмывании средств.
REGNUM 05:18
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews вчера в 13:41
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Культура
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).
РБК 06:41
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Общество
Чем быстрее человек ходит, тем дольше он проживет, считают в Японии
LentaChel.ru 21 сентября в 01:14
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ
После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Общество
День осеннего равноденствия наступил в Сибири
Сегодня, 23 сентября, продолжительность дня и ночи сравнялись и составляют 12 часов.
ГТРК Новосибирск 02:49
Экономика
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию
Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».
РБК 10:32
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер засмеяли на «Эмми»
Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" высмеяли Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер за то, что они назвали себя "реальными людьми, которые остаются сами собой" в шоу "Жизнь семейства Кардашьян".
Газета.Ru 10:10
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Общество
Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге
Народную артистку СССР солистку Мариинского театра Ирину Богачёву похоронили на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинки.
RT на русском 09:40
Происшествия
Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу
Перерыв в связи с болезнью подсудимого объявили в судебном заседании по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении взятки.
Коммерсантъ Ижевск 03:42
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки по ответу на решения Ofcom по RT
Роскомнадзор подготовил поправки в российское законодательство в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.
РИА Новости 10:15
Экономика
В России участились банкротства застройщиков
В России за период с начала текущего года по 10 сентября было выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. метров.
Росбалт 09:12
Музыка
В Черкассах зрители вызвали полицию, решив, что Сергей Михалок ненастоящий – он слишком хорошо выглядел
На концерте в украинских Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и вызвали полицию.
КП - Беларусь 07:22
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.
Российская газета 21 сентября в 01:37