РПЛ

Петербургский дневникПетербургский дневникАлександр Егоров посоветовал зенитовцу Маку подкачать пресс

Может, надо просто пресс подкачать кому-нибудь, чтобы пузо не торчало.
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Александр Егоров посоветовал зенитовцу Маку подкачать пресс

Петербургский дневник09:59

Егоров: «Голы „Зенита“ отменили из-за офсайдов. Кому-то пресс подкачать надо, чтобы пузо не торчало»

Sport24.ru07:39

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Sportbox.RU07:59

Александр Егоров — об отмененном голе Дзюбы: «Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало»

Матч ТВ07:59

Егоров — об офсайде Мака: кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало

Чемпионат07:45

Егоров об офсайде Мака: «Может, надо пресс подкачать кому-нибудь, чтобы пузо не торчало»

Sports.ru08:10

Александр Егоров — об отмененных голах Дзюбы: «Кому-то надо пресс подкачать, чтобы не обидно было»

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