Может, надо просто пресс подкачать кому-нибудь, чтобы пузо не торчало.

Спорт день за днем

Происшествия В Екатеринбурге пропал журналист В Екатеринбурге без вести пропал журналист Александр Поздеев. Об этом сообщает «Областная газета», в которой он работал ранее.

Футбол «Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.

Здоровье Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов.

Общество Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье 54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Происшествия Сенатор от Курской области пожаловался в СК на юмориста Бывший губернатор Курской области, член Совета Федерации РФ Александр Михайлов направил в следственные органы заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшего участника курской команды КВН «Прима» — пародиста и блогера Антона Сасина.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Экономика Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы Причина — в профиците сахарной свёклы, что уже привело к снижению цен и поставило под угрозу рентабельность агропредприятий.

Космос Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.

Спорт В Кремле отреагировали на новое расследование WADA Москва знает, что у Всемирного антидопингового агентства (WADA) есть вопросы в адрес России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Здоровье Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит "всех раком" после их жалоб на низкую заработную плату.

Экономика В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.

Кино Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.

Происшествия В ДТП с двумя маршрутками в Челябинске пострадали 11 человек Одиннадцать человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.

Политика Украина намерена инициировать переговоры по морской границе с Россией Украинское государственное учреждение "Госгидрография" предлагает инициировать переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и РФ, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских 11 полицейских уволили после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки из Московской области к действиям сексуального характера.

Политика Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

Футбол Вратарь выполнил «невозможный» сэйв и прославился Издание Indy100 назвало сэйв Гада «невозможным». Всего публикация MUNDIAL набрала более 26 тысяч лайков и 6,6 тысячи репостов.

Общество Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Политика Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Китая и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что сын его соперника на выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, получал деньги от Украины и Китая.

Путешествия Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую «свободу воздуха».