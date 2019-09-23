РПЛ
Петербургский дневникАлександр Егоров посоветовал зенитовцу Маку подкачать пресс
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Политика
Путин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО
К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
ТК Звезда 05:05
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый двигатель
Volkswagen укомплектовал новую версию кроссовера T-Roc новым дизельным двигателем, сообщает пресс-служба компании.
Letnews.ru 21 сентября в 04:31
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Экономика
«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Единоборства
Даниэль Кормье хочет драться со Стипе Миочичем на UFC 245 в Лас-Вегасе
Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе, Даниэль Кормье, подтвердил информацию о том, что свой следующий бой он проведет против Стипе Миочича, причем дал понять, что рассчитывает завершить принципиальную трилогию до конца года.
FightTime.ru 16:41
Авто
YouDrive поделится выручкой
Сервис предлагает вложиться в свой автопарк частным инвесторам Каршеринговый сервис YouDrive нашел новый способ увеличить автопарк: компания предлагает вложиться в него частным инвесторам.
Коммерсантъ 18:07
Армия и оружие
США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО
Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).
REGNUM 07:59
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Авто
В России начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200
Компания Toyota начинает продажи на российском рынке обновленного внедорожника Land Cruiser 200.
Известия 13:04
Политика
Зеленский устал, заявил актер «Квартала 95»
Президент Украины Владимир Зеленский уже устал, однако он знал, куда идет, когда баллотировался на пост главы государства, заявил его друг, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 20:23
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Политика
Киев предложил новый договор о суверенитете Украины
Что предлагает Киев Об инициативе подписать масштабный международный договор, защищающий суверенитет и территориальную целостность Украины, рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Левый берег".
РБК 15:05
Здоровье
Девочка с четырьмя руками и тремя ногами родилась в Индии
Врачи планируют удалить ребенку лишние конечности Ребенок с четырьмя руками и тремя ногами родился в индийском штате Раджастан, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 23:46
Гаджеты
В России в продажу поступят микроскопические смартфоны Palm
В ближайшее время российский рынок пополнит американский смартфон Palm, бренд которого является собственностью китайской TCL.
Актуальные Новости вчера в 23:06
Происшествия
Убивший подругу за 2300 рублей студент СГЮА арестован
В Саратове заключен под стражу 18-летний студент, подозреваемый в жестоком убийстве подруги детства. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Взгляд-инфо 01:08
Наука
В клетках семенников мужчин найдены вещества, которые есть в конопле
В клетках семенников мужчин учеными найдены вещества, которые есть в конопле.
Ugpressa.ru 15:44
Политика
Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата
Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс 20:44
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Гаджеты
Google представил собственный игровой сервис с платной подпиской
Google представил собственный игровой сервис Play Pass с платной подпиской. Об этом 23 сентября сообщили в блоге компании.
Телеканал RTVI 20:44
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Стало известно о состоянии Никиты Михалкова после операции
РЕН ТВ вчера в 06:40
Культура
Возвеличиванию образа Сталина способствуют либералы — Соловьев
Очерняющие российскую историю либералы в значительной степени способствуют увеличению культа Иосифа Сталина.
REGNUM 20:56
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Известия 16:50
Футбол
Егоров не собирается комментировать слова Мусаева о судействе
Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику в адрес арбитров матча ЦСКА — «Краснодар» со стороны старшего тренера краснодарцев Мурада Мусаева.
Спорт-Экспресс 07:18