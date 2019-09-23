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Gazeta.SPbГлавный судья РФС посоветовал игроку «Зенита» качать пресс
Не засчитанный гол нападающего «Зенита» Артема Дзюба прокомментировал глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Он, отвечая на слова футболиста, заявил, что Роберту Маку «надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало». Затем специалист добавил, что это шутка.
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Егоров об офсайде Мака: «Может, надо пресс подкачать кому-нибудь, чтобы пузо не торчало»
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Александр Егоров — об отмененных голах Дзюбы: «Кому-то надо пресс подкачать, чтобы не обидно было»
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