Поводом для боя стал видеоролик, который Кокляев опубликовал в соцсетях в конце марта после конфликта Емельяненко с бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым.

с чего всё началось

Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ". В ходе выяснения отношений боец ММА бросил в противника кепку, которая попала Кокляеву в бровь. В результате пауэрлифтер получил рассечение.

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре

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