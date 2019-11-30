Единоборства

РосбалтРосбалтАлександр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева. Поединок состоялся в Москве ночью и продлился всего 2,5 минуты.
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Кокляев о нокауте в бою с Емельяненко: «Сказал себе: «Миха, надо подняться»

Sports.ru05:00

Кремлев пожелал Кокляеву продолжить занятия боксом

РИА Новости06:52

Кокляев: хочу сделать пресс. Сделаю одну фотографию и сразу начну есть хинкали

Чемпионат06:33

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

МК-Спорт01:21

Кокляев рассказал, о чем подумал после нокдауна от Емельяненко

Sport24.ru04:19

Александр Емельяненко — журналистам: «Я выступаю за идею, а вы считайте свои деньги»

Спорт-Экспресс06:32

Видео боя Емельяненко против Кокляева

РЕН ТВвчера в 17:38
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Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Shraibikus News 03:44
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК вчера в 12:06
Общество

Названы пенсионеры, которым нужно обратиться с заявлением о надбавке

В Пенсионном фонде рассказали, кому из пенсионеров стоит поскорее обратиться в отделения ведомства, чтобы получить положенную им надбавку к страховой пенсии, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 28 ноября в 14:30
Энергетика

Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом

По словам топ-менеджера, министр энергетики России Александр Новак «признал», что «они [Россия] обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа».
РБК вчера в 14:13
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Газета.Ru вчера в 07:58
Футбол

«Ростов» — «Урал»: стали известны стартовые составы

Незадолго до начала встречи стали известны стартовые составы команд.
Sport24.ru 07:32
Армия и оружие

Белорусские СМИ назвали невыгодной покупку российских Су-30СМ

РЕН ТВ вчера в 12:12
Футбол

Въезд для россиян в страны Шенгена во время Евро-2020 могут упростить

Исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартин Каллен заявил, что российские болельщики должны будут получить шенгенскую визу по упрощённой системе для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
News.ru 04:30
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Овечкин помешал Кузнецову подраться с хоккеистом «Тампы» в матче НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помешал своему соотечественнику и партнёру по команде Евгению Кузнецову подраться с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурдом во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 04:21
Авто

Стартовали продажи аналога Range Rover в 10 раз дешевле оригинала

Автомобильный бренд Hanlong Auto сообщил о начале продаж нового инновационного внедорожника Hunkt Canticie, который многие эксперты считают более доступным аналогом популярного автомобиля Range Rover Sport.
Car.ru вчера в 03:23
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Здоровье

Акция «Альянса врачей» оказалась серией малочисленных пикетов

В некоторых регионах России прошли малочисленные акции и одиночные пикеты, которые были организованы поддерживаемым Алексеем Навальным профсоюзом медработников «Альянс врачей».
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Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Футбол

Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»

Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Газета.Ru 07:41
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском 27 ноября в 09:07
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
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Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Известия 04:10
Происшествия

Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
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Кейт Миддлтон может быть снова в интересном положении

Королевская семья пока не отвечает на вопросы почитателей об интересном положении супруги принца Уильяма.
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Авто

Стала известна дата продаж кроссовера Kia Seltos в России

Компания KIA объявила начало продаж кроссовера Kia KX3. Новинка уже доступна у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения.
Новые автомобили 26 ноября в 23:37
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался в классе с учеником

Как сообщает Telegram-канал «Белгород №1», учитель информатики Олег Пургин и его ученик учинили драку в классе перед учениками на уроке.
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В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
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Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
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Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября

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Биатлон

Биатлонисты Воронина и Елисеев заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде

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