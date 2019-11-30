Единоборства

МК-СпортМК-СпортЕмельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса. Изначально спортсмены вели перепалки в Instagram, переросшие в четырехраундовый бой.
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«Чем больше шкаф — тем громче падает». Что пишут о бое Емельяненко — Кокляев в соцсетях

Спорт-Экспресс04:45

Емельяненко - Кокляев. Видео нокаута

Sport.ru02:14

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

МК-Спорт01:21

Емельяненко потушил свет Кокляеву. Стронгмен не продержался и раунда. ФОТО

Матч ТВ05:21

Видео: Емельяненко нокаутировал Кокляева

Чемпионат02:32

Видео боя Емельяненко против Кокляева

РЕН ТВвчера в 17:38

🔥Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде

Sports.ruвчера в 16:58
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Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в полуфинал

Матч Россия - Италия состоится завтра, 30 ноября, в 22:15 по Мск.
Столица 24 вчера в 03:35
Единоборства

Тони Фергюсон еще не подписал контракт на бой с Хабибом Нурмагомедовым

Титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все еще не анонсирован официально по причине того, что американец до сих пор не подписал контракт на бой.
FightTime.ru 28 ноября в 01:52
Политика

Медведчук сравнил призыв к отказу от «Минска» с сепаратизмом

Отдельно Медведчук подверг критике идею главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном выходе из «Минска».
News.ru 05:34
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Происшествия

Сыктывкарский педофил, пристававший к школьнице, попал на видео

Первоисточник Сыктывкар вчера в 03:46
Здоровье

Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
Эхо Москвы вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Футбол

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Российская газета 04:42
Происшествия

Полиция установила личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд установил личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту. Об этом сообщила газета The Guardian.
Известия вчера в 19:40
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Происшествия

Среди пострадавших в Гааге оказались дети

Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Спорт

Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг

Спорт-Экспресс 04:46
Кино

В российский прокат вышел новый фильм режиссера «Звездных войн»

REGNUM 28 ноября в 15:13
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

РИА Новости 05:30
Политика

Соратник Порошенко назвал СНБО Украины сборищем клоунов

Указ об увольнении настиг соратника экс-президента, генерал-майора Сергея Кривоноса в командировке.
Новостной фронт 04:28
Общество

«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд

Вести.Ru 06:02
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно заполучить двух игроков «Челси»

Источник со ссылкой на Calciomercato сообщает, что "Ювентус" планирует на бесплатной основе подписать двух футболистов "Челси".
Soccer.ru 05:10
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Зеленский обсудил снижение цен на отопление на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.
ПРАЙМ 05:32
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Футбол

Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Национальная служба новостей вчера в 16:57
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
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Александр Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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