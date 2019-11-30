Единоборства

Газета.RuГазета.RuАлександр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок по правилам бокса, прошедший 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене", завершился в первом раунде. Для Емельяненко это второй боксерский бой в карьере.
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