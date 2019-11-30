Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок по правилам бокса, прошедший 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене", завершился в первом раунде. Для Емельяненко это второй боксерский бой в карьере.

Игры Анонс новой Half-Life вызвал дефицит шлемов виртуальной реальности В общем, кто бы что ни говорил, а анонс новой части Half-Life вызвал ажиотаж не меньший, а возможно и больший, чем в свое время вызвал первый видеоролик с демонстрацией возможностей Half-Life 2.

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Политика РФ и Украина обсудили газовые вопросы в Вене «Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго РФ.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России В свободное от работы время Петр Чернышев торопится к близким, чтобы поддерживать супругу, которая проходит сложное лечение, и заботиться о маленькой дочери.

Происшествия Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.

Политика Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.

Общество Под Рязанью слепой пенсионер самостоятельно построил дом Незрячий пенсионер из деревни Зарытки Рязанской области Владимир Крысанов самостоятельно построил дом для своей матери.