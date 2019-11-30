Единоборства

Газета.RuГазета.RuАлександр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок по правилам бокса, прошедший 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене", завершился в первом раунде. Для Емельяненко это второй боксерский бой в карьере.
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Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

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Sport24.ruвчера в 19:41

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Sports.ruвчера в 16:58

Емельяненко - Кокляев: полный бой (Видео)

Prognozist01:14
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Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
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Власти Москвы охарактеризовали семью погибшей второклассницы

Восьмилетняя девочка свела счеты с жизнью после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной — он присылал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же.
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Ранее наш ресурс рассказал, что новый внедорожник от УАЗ получит совершенно новый силовой агрегат.
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Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
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НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
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Житель Нефтекамска (Башкирия) сбил на автомобиле пятерых детей, которые шли по дороге.
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По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.
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Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
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Автоспорт

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

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Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
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Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
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