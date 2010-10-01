Единоборства
REGNUMАлександр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде. Четырехраундовый бой, проходивший на «ВТБ Арене», стал первым боксёрским поединком, в котором Емельяненко одержал победу.
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Футбол
Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В
Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Политика
МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
Общество
Губы дьявола. Девушки сделали себе волнистые губы
Губы с ажурным контуром придумал Емельян Брауде. Изобретатель — не медик и не косметолог, а представитель сферы архитектуры и строительства.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Общество
«Газпром» подчеркнул, что поставки по СП-2 не будут зависеть от Киева
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
Политика
Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям
Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Экономика
В России сократилось число киберпреступлений
Хищения при использовании финансового фишинга составили 87 млн рублей, эта сумма также сократилась на 65%.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
Футбол
Краснодар — Базель 1:0
Политика
Макрона заинтересовало предложение Путина по ракетам в Европе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре текущего года сообщил, что Владимир Путин направил главам «основных стран Европы и Азии» письма с предложением о ракетах средней и меньшей дальности.
Политика
Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах
Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь
Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
Футбол
Путин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге
Владимир Путин напомнил, что Евро-2020 – это особый чемпионат, который пройдет под знаком «60-летия проведения подобных чемпионатов».
Политика
Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме
В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Общество
Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи
Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Политика
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США
В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
Наука
В MIT научились модулировать спиновые волны
Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.