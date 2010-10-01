Единоборства

REGNUMREGNUMАлександр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде. Четырехраундовый бой, проходивший на «ВТБ Арене», стал первым боксёрским поединком, в котором Емельяненко одержал победу.
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🔥Емельяненко победил Кокляева нокаутом в первом раунде

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Александр Емельяненко – о победе над Кокляевым: Извините, что вышло так быстро

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Емельяненко отправил Кокляева в нокаут в первом раунде

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Александр Емельяненко победил штангиста Кокляева в боксерском поединке

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Спорт-Экспресс18:35

Кокляев - Емельяненко: когда и по какому каналу смотреть «бой года»

Prognozist02:23
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Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними

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Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель управления департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Алексей Мирошниченко.
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Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
RuNews24.ru 02:33
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Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК 17:12
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В России сократилось число киберпреступлений

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Происшествия

Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
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Краснодар — Базель 1:0

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Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах

Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
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Путин пообещал провести на высшем уровне матчи Евро-2020 в Петербурге

Владимир Путин напомнил, что Евро-2020 – это особый чемпионат, который пройдет под знаком «60-летия проведения подобных чемпионатов».
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Навальный и депутат от КПРФ провели встречу в Мосгордуме

В ходе встречи с Шуваловой Навальный высказался за то, что-бы такой круглый стол все-таки провести и сделать это мероприятие еще более масштабным.
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Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
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Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
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Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

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Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
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В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США

В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
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Наука

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Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
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Судно с россиянами на борту задержано в Британии

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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