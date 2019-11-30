Единоборства
REGNUMАлександр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде. Четырехраундовый бой, проходивший на «ВТБ Арене», стал первым боксёрским поединком, в котором Емельяненко одержал победу.
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Театры
Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя
Премьер-министр России поздравил с 70-летием Александра Тителя.
Происшествия
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крупного ДТП
Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Происшествия
На северо-востоке Москвы пассажирский поезд сбил мужчину
Пассажирский поезд сбил человека на северо-востоке Москвы, мужчина госпитализирован, сообщили РИА Новости в линейном отделе МВД Москвы на транспорте.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
Политика
Украинский министр допустил возможность прямых поставок газа из России
Украина готова к обсуждению условий прямых поставок газа из России, заявил министр энергетики Алексей Оржель в эфире шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина".
Автоспорт
Квят стал девятым во второй практике Гран-при Абу-Даби
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время на первой тренировке перед Гран-при Абу-Даби.
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Политика
Украине предрекли гибель из-за газа
По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Происшествия
Вертолет разбился под Новороссийском
Под Новороссийском разбился частный вертолет, в результате чего погиб пилот.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Происшествия
Глава архангельского УФНС допрашивается по делу о взятке
Главу архангельского УФНС Сергея Родионова в настоящий момент допрашивают следователи.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из 8 камер
В начале 2020 года компания Huawei представит новые смартфоны. По информации источников, модель P40 Pro получит систему из 8 камер.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Происшествия
При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек
На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
Происшествия
Учитель информатики подрался со школьником во время урока в Белгороде
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение «Ощадбанка»
Утром 30 ноября в Днепровском районе столицы Украины по адресу Энтузиастов, 11было взорвано и разграблено отделение «Ощадбанка».
Транспорт
Продано уже более 80% билетов на первые поезда между Крымом и Москвой
При общем количестве 750 мест на первый поезд, который отправится в Крым из Санкт-Петербурга 23 декабря, уже продано 412 билетов, обратно (25 декабря) оформлено 368 мест, сообщили в КЖД.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.