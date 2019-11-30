Единоборства

REGNUMREGNUMАлександр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде. Четырехраундовый бой, проходивший на «ВТБ Арене», стал первым боксёрским поединком, в котором Емельяненко одержал победу.
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