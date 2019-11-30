Единоборства
REGNUMАлександр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде. Четырехраундовый бой, проходивший на «ВТБ Арене», стал первым боксёрским поединком, в котором Емельяненко одержал победу.
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Наука
400 км/ч: как немцы помогли британцам создать суперпоезд
AeroLiner3000 сможет развивать скорость до 400 км/ч и предназначен в первую очередь для эксплуатации на проектируемой высокоскоростной линии HS2 Лондон – Бирмингем.
Армия и оружие
Донбасс: «всушника» из 10-й горно-штурмовой бригады сразила пуля снайпера
Вчера на Донбассе погиб 26-летний «всушник» из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Алексей Капустян.
Футбол
Стал известен план расширения РПЛ до 24 команд
На совещании руководства РПЛ и представителей клубов лиги в ноябре рассмотрели варианты расширения чемпионата до 24 команд.
Происшествия
Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот.
Происшествия
Первого замглавы СК по Свердловской области задержали за взятку
Первого замруководителя следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки.
Политика
Украина передала России останки семи погибших во Второй мировой войне
Украинские поисковики передали российским коллегам останки погибших в годы Второй мировой войны семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, найденные в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Хоккей
Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России
Советник главы штаба сборной России Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной Николай Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной команды.
Политика
На Украине заявили о потере смысла существования страны
29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Шоу-бизнес
Дети Филиппа Киркорова затмили недовольного сына Яны Рудковской
По традиции, в показе принимали участие дети главных ньюсмейкеров в отечественном шоу-бизнесе: наследники Татьяны Навки, Филиппа Киркорова, Евгения Плющенко.
Биатлон
Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября
Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Политика
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы
Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Общество
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Политика
Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Происшествия
Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Происшествия
В Великобритании задержали судно с крымчанами на борту
Международная федерация транспортных рабочих (ITF) разбирается с ситуацией с задержанием в Портленде в Великобритании судна "Джирех" (Jireh) под флагом Нигерии с российским экипажем на борту, рассказала ТАСС инспектор ITF в Новороссийске Ольга Ананьина.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
Хоккей