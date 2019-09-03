Футбол
Накануне.RuЗащитник «Витесса» Караваев перешёл в «Зенит»
Санкт-петербургский "Зенит" купил защитника сборной России Вячеслава Караваева. Предыдущей командой футболиста был голландский "Витесс", возглавляемый Леонидом Слуцким.
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Директор «Витесса»: мы не смогли отказаться от предложения «Зенита» по Караваеву
Чемпионатвчера в 15:42
«Зенит» вернул Караваева в Россию. Питерцы провели мощную трансферную кампанию
Sport24.ruвчера в 14:47
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
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Рафаэль Надаль: Рублёва считали фаворитом их матча с Берреттини
Рублёва считали фаворитом их матча на US Open, потому что он хорошо проявил себя на турнире.
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Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября
В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.
Известия 05:33
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СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест
Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.
РЕН ТВ 06:26
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ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Общество
В России могут ограничить использование маркировки «эко» и «био»
Роскачество предлагает ограничить вольное использование маркировки продуктов метками «эко», «био» и «фермерские».
News.ru 00:02
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В Росгвардии назвали справедливым приговор блогеру Синице
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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
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В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02
Политика
Путин снова посетит пострадавший от наводнения иркутский Тулун
2 сентября Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область для повторного контроля за ходом восстановительных работ после паводка.
МонаВиста вчера в 08:59
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Черышев и Головин приступили к тренировкам в сборной
Спорт-Экспресс 04:31
Технологии
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
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Глава Златоуста отправлен в отставку
Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.
Российская газета 03:47
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Лукашенко не хочет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии, проводя встречу в Минске со старшеклассниками школы №93, признался, что хотел бы приезжать на работу на электромотоцикле или велосипеде, но не хочет, чтобы его сравнивали с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
Live24 03:46
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 01 сентября в 09:03
Недвижимость
Предложение новостроек с отделкой в Москве достигло рекордных показателей
Предложение квартир и апартаментов с отделкой в новостройках Москвы достигло рекордных показателей за всю историю рынка.
РБК 05:23
Гаджеты
Nokia снизила стоимость наушников True Wireless до $70
MobiDevices 06:17
Здоровье
Безопасные для фигуры продукты назвали эксперты
У многих худеющих есть неправильное представление о самых полезных и самых вредных для снижения веса продуктов.
Волгоградская правда вчера в 22:02
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JP: Турция отдаст территории в Сирии в обмен на российские самолеты
Вероятнее всего, полагают израильские журналисты, одним из ключевых игроков в этом процессе является Москва, поэтому в будущем Анкаре, вероятнее всего, придется купить у России самолеты, чтобы добиться своих целей в Сирии.
Дни24 03:45
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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.
РИА Новости 05:59
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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
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Роджер Уотерс из Pink Floyd спел в поддержку Джулиана Ассанжа
Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс спел в поддержку Джулиана Ассанжа.
Культуромания 02:11
Политика
Мутко, критикуя иркутского омбудсмена, перешел почти на мат
На омбудсмена жаловались местные бизнесмены. По словам Мутко, на уполномоченного поступает много жалоб от жителей.
URA.Ru 05:16