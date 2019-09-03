Спорт день за днем

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Теннис Рафаэль Надаль: Рублёва считали фаворитом их матча с Берреттини Рублёва считали фаворитом их матча на US Open, потому что он хорошо проявил себя на турнире.

Общество Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний.

Происшествия СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Политика «Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером «Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.

Происшествия В Москве задержан журналист Илья Азар Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.

Политика Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.

Экономика В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.

Политика Путин снова посетит пострадавший от наводнения иркутский Тулун 2 сентября Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область для повторного контроля за ходом восстановительных работ после паводка.

Технологии В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.

Политика Глава Златоуста отправлен в отставку Сегодня на внеочередном заседании собрания депутатов Златоустовского городского округа утверждена отставка главы города Вячеслава Жилина.

Политика Лукашенко не хочет ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии, проводя встречу в Минске со старшеклассниками школы №93, признался, что хотел бы приезжать на работу на электромотоцикле или велосипеде, но не хочет, чтобы его сравнивали с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Недвижимость Предложение новостроек с отделкой в Москве достигло рекордных показателей Предложение квартир и апартаментов с отделкой в новостройках Москвы достигло рекордных показателей за всю историю рынка.

Здоровье Безопасные для фигуры продукты назвали эксперты У многих худеющих есть неправильное представление о самых полезных и самых вредных для снижения веса продуктов.

Армия и оружие JP: Турция отдаст территории в Сирии в обмен на российские самолеты Вероятнее всего, полагают израильские журналисты, одним из ключевых игроков в этом процессе является Москва, поэтому в будущем Анкаре, вероятнее всего, придется купить у России самолеты, чтобы добиться своих целей в Сирии.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Избранницей спортсмена стала вторая вице-мисс России-2014 Анастасия Костенко. В июле того же года у пары родилась дочь.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Общество Роджер Уотерс из Pink Floyd спел в поддержку Джулиана Ассанжа Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс спел в поддержку Джулиана Ассанжа.