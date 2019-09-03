Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Ерохин: «Караваева в „Зените“ встретят хорошо»

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал переход в «Зенит» защитника Вячеслава Караваева. Напомним, что россиянин перешел в петербургский клуб из «Витесса», в СМИ сообщалось о сумме трансфера в 8 миллионов евро.
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Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»

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