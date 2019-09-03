Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Ерохин: «Стиль игры сборной Шотландии понятен, будем к этому готовиться»

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 1 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Полузащитник сборной России Александр Ерохин после тренировки в Новогорске отметил, что рад вызову в национальную команду и мотивирован, как никогда.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:31, Вашингтон
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