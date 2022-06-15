Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян.
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Возможное возникновение острого дефицита товаров в отрасли из-за санкций спрогнозировали в совместном исследовании Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) и аналитический центр промышленности стройматериалов СМПРО, пишет РБК.
Новый курортный город в Крыму станет глобальным туристическим проектом и позволит разгрузить перегруженную традиционную курортную инфраструктуру региона, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Канцлер Германии Олаф Шольц в своё время отклонил предложение министра экономики Роберта Хабека полностью национализировать компанию Gazprom Germania Gmbh, чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.