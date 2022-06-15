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Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян.
Lenta.ru
Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание.
Телеканал 360°
По данным ВОЗ, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
РИА Новости
В России случаев заболевания обезьяньей оспой не выявлено.
Известия

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