Lenta.ruАлександр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьянВ России необходимо создавать вакцину против оспы обезьян, поскольку число выявленных случаев заражения в мире растет.Телеканал 360°Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию.АМИТЕЛОт оспы обезьян не существует специфической вакцины.ПрофильТакже в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.RT на русскомЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАМИТЕЛРЕН ТВФАНПетербургский дневникГазета.RuПрофильЯмал-МедиаТелеканал 360°Вечерняя МоскваАбзацМИР 24Подробнее о событииГлава Центра Гамалеи заявил о необходимости вакцины от оспы обезьянNews.ru19:26Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьянLenta.ru18:05Гинцбург: оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемиюRT на русскомвчера в 13:37Гинцбург заявил о необходимости проявления особого внимания к чуме и псевдотуберкулезуРЕН ТВ18:16Гинцбург: особое внимание необходимо проявить к чуме и псевдотуберкулезуГазета.Ru18:12Гинцбург заявил, что в РФ необходимо создать вакцину против оспы обезьянМосква 2417:39Гинцбург: следует создавать вакцину против оспы обезьян, защищающую в том числе детейРИА Новостивчера в 13:51Показать ещёОценить280Поделиться