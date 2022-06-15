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Александр Гинцбург заявил о необходимости создания в России вакцины против оспы обезьян

В России необходимо создавать вакцину против оспы обезьян, поскольку число выявленных случаев заражения в мире растет.
Телеканал 360°
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию.
АМИТЕЛ
От оспы обезьян не существует специфической вакцины.
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Также в Роспотребнадзоре отметили, что в России не выявлено случаев заболевания оспой обезьян.
RT на русском

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