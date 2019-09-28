Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян не считает победу "Крыльев Советов" над его командой со счетом 2:0 закономерным результатом.

Александр Григорян: «Не сказать, что „Крылья“ обыграли нас вчистую»

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