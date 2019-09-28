РПЛ
СитиТрафикАлександр Григорян: «Не сказать, что „Крылья“ обыграли нас вчистую»
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян не считает победу "Крыльев Советов" над его командой со счетом 2:0 закономерным результатом.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru вчера в 09:06
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Экономика
S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 11:47
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».
Lenta.ru 07:58
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Кино
Киану Ривз поделился впечатлением от сценария «Матрицы-4»
Актер Киану Ривз поделился в интервью изданию Entertainment Tonight впечатлениями от сценария "Матрицы-4".
Московский Комсомолец 26 сентября в 13:58
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Волейбол
Российские волейболистки проиграли американкам на Кубке мира
Женская сборная России по волейболу проиграла команде США в матче девятого тура Кубка мира.
МК-Спорт вчера в 10:39
Религия
РПЦ дала совет любящей рукоблудие и порнографию молодежи
Священник посоветовал лицам, любящим рукоблудие и порнографию, сосредоточиться на семье.
Актуальные Новости 10:55
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии
Российская газета 10:57
Авто
На вторичном авторынке России сменился лидер
Автоновости дня 07:13
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Полицейские ищут убийцу двух человек в Асбесте
Екатеринбург в эфире 08:45
Происшествия
В Германии задержали французского «человека-паука»
В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после подъема на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Авто
Mitsubishi показала новые Pajero Sport и ASX для российского рынка
Японский автоконцерн Mitsubishi выпустит в РФ модернизированные версии моделей Pajero Sport и ASX.
OAnews 02:54
Общество
Владельцев квадрокоптеров ждут в Росавиации для регистрации дронов
Вести.Ru вчера в 04:35
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках нового сезона «Сватов»
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:44
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Британские автоэксперты сообщества Driver Power провели исследование и выяснили, какие кроссоверы, предлагающиеся на вторичном рынке, являются самыми надежными.
NewInform 25 сентября в 04:18