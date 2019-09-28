РПЛ
СитиТрафикАлександр Григорян: «Не сказать, что „Крылья“ обыграли нас вчистую»
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян не считает победу "Крыльев Советов" над его командой со счетом 2:0 закономерным результатом.
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Происшествия
СК начал проверку из-за гибели трёх рыбаков в Карелии
Следственный комитет организовал проверку по факту гибели трёх рыбаков на озере Вермас в Карелии.
RT на русском 13:09
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Культура
В «Новом Иерусалиме» представят шедевры 11 музеев Подмосковья
Культуромания вчера в 14:49
Политика
Джулиани опубликовал имеющее отношение к Зеленскому смс от Волкера
Адвокат президента США Дональда Трампа - Руди Джулиани опубликовал смс-сообщение от специального представителя американского Государственного департамента по вопросам Украины Курта Волкера, в котором говорится о знакомстве с приближенным украинского президента Владимира Зеленского - Андреем Ермаком.
Газета.Ru 02:40
Общество
В РПЦ перечислили вопросы к четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр Дмитрий Медведев в прошлом году инициировал обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 14:12
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости 08:57
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ
«Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места.
РБК 09:00
Футбол
Атлетико — Реал 0:0 (2-й тайм)
Евро-футбол.ру 14:20
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя, глава МИД Испании Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль 26 сентября в 13:55
Происшествия
Израильские полицейские и пожарные приехали в Умань спасать хасидов
Эксперты по пожарной безопасности министерства общественной безопасности Израиля сразу начали активную профилактическую работу среди хасидов, в частности детей, проведя информационно-разъяснительный рейд.
Украина.ру вчера в 10:48
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 05:53
Футбол
Дзюба заявил, что «Зенит» безобразно провёл матч с «Локомотивом»
«Безобразный матч в нашем исполнении, больше нечего сказать», — цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».
RT на русском 16:08
Политика
Американцы рассказали о дружбе России и Монголии
Баттулга, в отличие от своих предшественников, изначально пытался наладить контакт с РФ, тогда как прошлые главы Монголии старались подружиться с Соединёнными Штатами.
News.ru 15:40
Энергетика
Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 01:38
Политика
«Мы ничего не решаем»: украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить".
РИА Новости 16:07
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53