Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что удаление хавбека Валерия Чуперки серьезным образом повлияло на результат игры.

Александр Григорян — о матче с ЦСКА: «Удаление Чуперки сломало игру»

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