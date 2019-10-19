РПЛ

ODDS.ruODDS.ruАлександр Григорян подал в отставку с поста наставника «Тамбова»

Тамбов — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
13′
Вараздат Ароян
Михаил Костюков
Олег Чернышев
59′
Владимир Обухов
61′
63′
Николай Димитров
Андрей Панюков
64′
Андрей Егорычев
Петрюс Бумаль
70′
Эрик Бикфалви
73′
Владимир Ильин
Антон Килин
Хетаг Хосонов
73′
76′
Вараздат Ароян
Алексей Рыбин
Хасан Мамтов
82′
90′+1′
Петрюс Бумаль
90′+4′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
После поражения от екатеринбургского клуба главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подал в отставку. «Тамбов» с восемью очками находится на последней 16-й позиции. В 14-м туре команда Григоряна сыграет дома с «Уфой».
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