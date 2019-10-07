Футбол
Спорт-ЭкспрессАлександр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:15, Ашберн
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Армия и оружие
План по сдерживанию России в Черном море разработали в США
Правительственный аналитический центр США - RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представил стратегию сдерживания России в Черном море.
Газета.Ru 02:50
Политика
В «Слуге народа» объяснили невозможность отказаться от «формулы Штайнмайера»
После подписания контактной группой «формулы Штайнмайера» Киев не сможет отказаться от документа без каких-либо последствий.
Известия 03:25
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Российская газета 01:40
Происшествия
4 человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти
Автобус, ехавший из Таллина, попал в ДТП в Ленинградской области. Авария произошла в районе деревни Зимитицы на трассе "Нарва".
РЕН ТВ 03:30
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева
NewInform 05 октября в 10:50
Технологии
«Билайн» не уберег данные миллионов клиентов
В "ВымпелКоме" ("Билайн" - дочерняя компания), подтвердили утечку персональных данных клиентов. Речь идет о базе данных двухлетней давности.
Уралинформбюро 03:36
Финансы
Курсы валют на сегодня, 7 октября 2019 года
Курсы валют сегодня 07.10.2019 Центробанк РФ таковы: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 07.10.2019 по данным Центробанка составляет 65.03 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:18
Экономика
Медведев утвердил предельную долю рабочих-иностранцев на 2020 год
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утвердил предельную долю иностранных работников в экономике по отраслям и регионам России на 2020 год.
News.ru 03:30
Политика
Лавров прибыл на переговоры в Багдад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в иракскую столицу Багдад.
News.ru 03:38
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие
Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы
Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Общество
Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в интервью РБК сообщил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет.
РБК 03:15
Космос
Четыре спутника ГЛОНАСС выведут на орбиту до 2021 года
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов.
Коммерсантъ 05 октября в 23:53
Армия и оружие
США рассказали о сокращении ядерного арсенала России
Отмечается, что при этом обе страны не выходят за рамки Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 04:05
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Политика
В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов
ФАН 05 октября в 11:02
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Происшествия
В России опубликованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы ВОВ
РИА Новости 02:55
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 67-летием.
REGNUM 03:12
Армия и оружие
Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету
Запущенная в начале сентября у побережья Калифорнии с атомной подводной лодки ВМС США Nebraska баллистическая ракета Trident II («Трайдент-2») пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.
Взгляд.ру 02:19
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48