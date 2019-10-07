Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.

Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»

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