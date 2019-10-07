Футбол
Спорт-ЭкспрессАлександр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
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Агент Гогуа: Седрику надо сказать спасибо за игру после травмы, учитывая эпидемию в ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru09:56
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Роналду после победы над «Интером»: «Прекрасное чувство — снова возглавить таблицу!»
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Футбол
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Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.
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Вслед за врачами из детского онкологического отделения НИИ имени Блохина собираются уволиться медсестры.
Политика
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
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Медведь загрыз женщину в Забайкалье
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
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Андреа Ханка эмоционально поддерживала своей мужа, но когда заметила, что ее снимают, засмущалась.
Кино
Бондарчук начал съемки сериала по сценарию Андреевой
Режиссер Федор Бондарчук в понедельник начал съемки сериала "Псих" по сценарию своей жены - актрисы Паулины Андреевой.
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Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.
Армия и оружие
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Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
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Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.