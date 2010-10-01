Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАлександр Гришин: «У ЦСКА скамейка короткая, потому Гончаренко не может улучшить игру»

У Гончаренко просто не хватает рычагов, чтобы проводить эффективные замены. Скамейка короткая, поэтому он не может усилить игру.
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Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

Lenta.ru 01:30
Армия и оружие

На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта

Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Политика

Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.
РИА Новости вчера в 17:31
Общество

Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке

Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Экономика

ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Общество

Опрос выявил отношение россиян к прививкам

Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Известия вчера в 21:25
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне

Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.
OAnews 05 октября в 13:16
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие

Военные ДНР уничтожили бойца «рыцарской» бригады украинской армии под Донецком

Аргументы недели 02:18
Шоу-бизнес

Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире

Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело 05 октября в 05:47
Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Авто

Стоимость ОСАГО в России вырастет вдвое

Стоимость полисов ОСАГО в России в 2020 году может увеличиться в два с лишним раза.
SakhalinMedia.ru вчера в 22:10
Экономика

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Общество

Уральский город победил в рейтинге «продажной любви»

На 15-м месте рейтинга городов с низкой социальной ответственностью оказалась Пермь. Всего в опросе участвовало 25 городов.
URA.Ru вчера в 23:05
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия

В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка

Известия вчера в 21:57
Гаджеты

Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов

Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
REGNUM вчера в 03:59
Происшествия

Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза

В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Политика

Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° 05 октября в 22:58
Общество

Самая холодная ночь осени зафиксирована в Москве

Минувшая ночь (с 6 на 7 октября) в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха понизилась до +0,8℃. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына

Kazanfirst.ru 02:33
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Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
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Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец 05 октября в 05:16
Здоровье

Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей

В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье

Названы продукты, провоцирующие рост камней в почках

Медики назвали продукты, которые провоцируют отложение и рост камней в почках. Такая пища в большинстве своем богата на меламин.
Дни24 вчера в 18:02
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
Авто

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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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