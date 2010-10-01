Футбол
Спорт-ЭкспрессАлександр Гришин: «У ЦСКА скамейка короткая, потому Гончаренко не может улучшить игру»
У Гончаренко просто не хватает рычагов, чтобы проводить эффективные замены. Скамейка короткая, поэтому он не может усилить игру.
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Армия и оружие
На видео попала встреча американской ракеты и пассажирского самолёта
Ракета попала в поле зрения экипажа мексиканского пассажирского самолёта.
ИнфоСМИ вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Политика
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.
РИА Новости вчера в 17:31
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты
Роспотребнадзор сообщает, что продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам.
РИА Новости 01:40
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru 05 октября в 18:26
Экономика
ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Общество
Опрос выявил отношение россиян к прививкам
Опрос выявил отношение россиян к прививкам.
Известия вчера в 21:25
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.
OAnews 05 октября в 13:16
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Армия и оружие
Военные ДНР уничтожили бойца «рыцарской» бригады украинской армии под Донецком
Аргументы недели 02:18
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело 05 октября в 05:47
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
REGNUM 02:02
Авто
Стоимость ОСАГО в России вырастет вдвое
Стоимость полисов ОСАГО в России в 2020 году может увеличиться в два с лишним раза.
SakhalinMedia.ru вчера в 22:10
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Известия вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Общество
Уральский город победил в рейтинге «продажной любви»
На 15-м месте рейтинга городов с низкой социальной ответственностью оказалась Пермь. Всего в опросе участвовало 25 городов.
URA.Ru вчера в 23:05
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка
Известия вчера в 21:57
Гаджеты
Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов
Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
REGNUM вчера в 03:59
Происшествия
Мужчина застрелил зятя в США после неудачного сюрприза
В американском штата Флорида местный житель случайно застрелил своего зятя, который попытался устроить ему сюрприз, неожиданно приехав из Норвегии.
Газета.Ru 01:56
Политика
Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».
Телеканал 360° 05 октября в 22:58
Общество
Самая холодная ночь осени зафиксирована в Москве
Минувшая ночь (с 6 на 7 октября) в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха понизилась до +0,8℃. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
Газета.Ru 01:22
Происшествия
В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Kazanfirst.ru 02:33
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец 05 октября в 05:16
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие рост камней в почках
Медики назвали продукты, которые провоцируют отложение и рост камней в почках. Такая пища в большинстве своем богата на меламин.
Дни24 вчера в 18:02
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском вчера в 22:23
Авто
Subaru Impreza обновили и сделали технологичнее
Хэтчбеку досталось больше - он получил обновленные задние фонари.
SpeedMe 03 октября в 23:31