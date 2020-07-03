Коронавирус

Блокнот ВоронежБлокнот ВоронежАлександр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно

3 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил действующий режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции до 7 июля включительно. Соответствующий указ №273-у глава региона подписал сегодня. На данный момент официальный документ уже вступил в законную силу.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

В Воронежской области продлили ограничения по коронавирусу

РИА Новости10:36

Александр Гусев продлил режим самоизоляции до 7 июля включительно

Блокнот Воронеж09:16

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен на 2 дня

De Facto09:09

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен еще на два дня

Горком09:07

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 7 июля включительно

РИА Воронеж09:05

В Воронежской области режим самоизоляции продлили ещё раз

Вести Воронеж09:05

Режим всеобщей самоизоляции в Воронежской области продлили

МОЁ! Оnline Воронеж09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
3,2K
Общество

В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

Башкетова уточнила, что пока регион продолжает выходить из ограничений и небольшой рост заболеваемости COVID-19 не повлияет на это.
FlashNord 07:48
101
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,6K
Политика

Путин заявил об отсутствии ограничений по расовому признаку в России

Никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или национальности нет и не будет в России, заявил глава государства Владимир Путин.
iReactor 09:11
602
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
728
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости вчера в 12:13
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Павленко дебютировал за «Родину»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко, ныне возглавляющий столичную «Родину-2», дебютировал в качестве игрока «Родины».
Чемпионат 10:42
Шоу-бизнес

Жена Панайотова выложила фото со дня рождения певца

Фанаты восхитились красивой парой 1 июля Александр Панайотов отмечал день рождения.
WomanHit.ru 08:38
7
Политика

Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:23
1
Здоровье

Мурашко усомнился в повторении сценария с коронавирусом в России

Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
РБК 02:53
15
Здоровье

Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских объяснил, почему появилось письмо о занижении статистики больных коронавирусом.
Вечерние Ведомости 10:30
34
Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Общество

В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
22
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости вчера в 12:43
419
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях

Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news 06:19
28
Авто

Россияне стали активнее покупать машины

В России сложился дефицит новых машин в автосалонах после того, как продажи вернулись на докризисный уровень.
Городовой 30 июня в 13:25
240
Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
49
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Сергей Шнуров написал текст и музыку для новой песни группировки «Ленинград». Песня получила название «Фотосессия».
CT news 05:52
56
Происшествия

В десяти регионах выявили вспышки коронавируса в детских учреждениях

Вспышки новой коронавирусной инфекции зафиксированы в детских учреждениях в десяти регионах России из-за несоблюдения карантинных мер и санитарных норм, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости 09:31
Спорт

IGN опубликовал два ролика прохождения игры Mortal Shell

Новостной и информационный портал, освещающий тематику компьютерных игр IGN опубликовал два видео, в которых показано прохождение Mortal Shell.
NewInform 09:01
Игры

Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
22
Происшествия

Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы

По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
426
Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 10:36
Общество

Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля

Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС 09:39
77
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
2K
Религия

Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
РБК 08:26
1,3K
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
1,9K
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
1,1K
Армия и оружие

Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

Piter.tv 08:54
Здоровье

Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
248
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное