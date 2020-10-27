Александр Гусев высказался против повышения тарифов ЖКХ на 6,8%
На днях депутаты городской думы по инициативе мэрии обратились к главе региона с просьбой увеличить тарифы ЖКХ в 2021 году. Причина резкого роста цен на услуги объяснялась необходимостью «наполнить дополнительными деньгами» инвестпрограммы поставщиков услуг. Воронежцам эта идея не понравилась.В источнике
Наши специалисты уже изучают, возможно ли скорректировать соглашения с „Квадрой“ и „РВК-Воронеж“, чтобы не допустить этого роста.
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Александр Гусев высказался против повышения тарифов ЖКХ на 6,8%
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