Инопланетяне, вероятно, давно следят за нами!

Если представить, что внеземной разум обладает более совершенными технологиями и, соответственно, более совершенной техникой для наблюдений, то может оказаться так, что инопланетяне ведут наблюдение за всем, что происходит на Земле, не опасаясь быть замеченными.