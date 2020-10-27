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Воронежский городской портал
Воронежский городской портал

Александр Гусев высказался против повышения тарифов ЖКХ на 6,8%

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Новости Воронежа
На днях депутаты городской думы по инициативе мэрии обратились к главе региона с просьбой увеличить тарифы ЖКХ в 2021 году. Причина резкого роста цен на услуги объяснялась необходимостью «наполнить дополнительными деньгами» инвестпрограммы поставщиков услуг. Воронежцам эта идея не понравилась.В источнике
Александр Гусевроссийский политик
Наши специалисты уже изучают, возможно ли скорректировать соглашения с „Квадрой“ и „РВК-Воронеж“, чтобы не допустить этого роста.
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Блокнот Воронеж

Спасибо «Блокноту» - четвертой власти, – медиаэксперт об отказе губернатора Гусева от резкого повышения тарифов ЖКХ

Блокнот Воронежвчера в 11:00
РИА Воронеж

Рост тарифов на «коммуналку» не одобрил воронежский губернатор

РИА Воронежвчера в 02:22
Воронежский городской портал

Александр Гусев высказался против повышения тарифов ЖКХ на 6,8%

Воронежский городской порталвчера в 03:19
КП - Воронеж

Губернатор Воронежской области выступил против роста цен на ЖКХ на 6,8 процентов

КП - Воронежвчера в 02:55
REGNUM

Воронежский губернатор выступил против резкого роста тарифов ЖКХ

REGNUMвчера в 02:32
Вести Воронеж

Губернатор раскритиковал резкое повышение тарифов на ЖКХ в Воронежской области

Вести Воронежвчера в 02:29
Горком

Воронежский губернатор объяснил, почему не поддержал повышение тарифов ЖКХ на 6,8%

Горкомвчера в 04:27

Инопланетяне, вероятно, давно следят за нами!

Если представить, что внеземной разум обладает более совершенными технологиями и, соответственно, более совершенной техникой для наблюдений, то может оказаться так, что инопланетяне ведут наблюдение за всем, что происходит на Земле, не опасаясь быть замеченными.
Инопланетяне, вероятно, давно следят за нами!
iTCrumbs.ru26 октября в 06:12

«Нафтогаз» в ноябре повысит стоимость газа для жителей Украины на 35%

Для клиентов, которые подключат в ноябре тариф "Годовой", цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 гривен за 1 кубометр с НДС, в цену также не заложена стоимость распределения и транспортировки газа.
«Нафтогаз» в ноябре повысит стоимость газа для жителей Украины на 35%
ТАССвчера в 03:41

Скорая помощь привезла больных COVID к зданию минздрава Омской области

Во вторник, 27 октября, в Омске две машины скорой помощи, в которых находились пациенты с подозрением на коронавирус, приехали к зданию регионального минздрава из-за недостатка мест в больницах, сообщил местный портал NGS55.
РБКвчера в 15:02

Проект «Единой России» «Культура малой Родины» успешно реализуется в Нижегородской области

В 2020 году участниками стали 8 нижегородских театров, которые получили в общей сложности более 50 млн рублей на обновление материально-технической базы и новые постановки.
ННТВвчера в 09:37

Почему в космосе нельзя алкоголь?

– Главная причина запрета алкоголя на орбитальной станции – чисто техническая, – подтвердил «АиФ» завотделом внедрения, реализации и пропаганды научных достижений Института медико-биологических проблем РАН Марк Белаковский.
Аргументы и Факты25 октября в 23:23

В России разработают процессор для космических аппаратов за 400 млн рублей

Министерство промышленности и торговли России разместило тендер, согласно которому необходимо было создать и произвести управляющий процессор бортовых вычислителей для отечественных космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта.
ФАНвчера в 04:44