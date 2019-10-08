с чего всё началось

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства. Ранее Калашников был начальником управления ФСБ Красноярского края.

Политика Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.

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Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.

Политика Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.

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Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.