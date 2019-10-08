Политика

РИА НовостиРИА НовостиАлександр Калашников назначен директором ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства. Ранее Калашников был начальником управления ФСБ Красноярского края.
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с чего всё началось
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует
 из информации в разделе «Руководство» на сайте ведомства.
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