Политика
РИА НовостиАлександр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства. Ранее Калашников был начальником управления ФСБ Красноярского края.
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Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Происшествия
В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей
В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Технологии
Российский разработчик авиадвигателей в режиме секретности строит стенд на «Эльбрусах»
ЦИАМ построит экспериментальный стенд с использованием процессоров Intel и «Эльбрус» Техзадание и проект договора на сайте госзакупок не размещены.
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Футбол
Как сборная России готовится к матчу с Шотландией
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Армия и оружие
NI: Российская суперкавитирующая торпеда «Шквал» уникальна и сегодня
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Армия и оружие
Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины
Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Общество
Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Наука
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Общество
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail
Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Шоу-бизнес
Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.
Происшествия
В Россию приехал радиоактивный поезд
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
Единоборства
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным
Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя.
Общество
Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»
Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне.
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.